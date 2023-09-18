На Купʼянському та Лиманському напрямку спостерігалося зниження ворожої активності і фактична відсутність штурмових дій - Маляр

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“Якщо говорити про схід, а я нагадую, що це основний напрямок наступу ворога і там ми переважно знаходимося в обороні, ви памʼятаєте, що в новинах дуже часто ви чуєте Лиманський, Купʼянський, Марʼїнський, Авдіївський напрямки. Якщо говорити про Купʼянський та Лиманський, то протягом минулого тижня ми спостерігали зниження ворожої активності, і фактично можна говорити про відсутність штурмових дій з боку ворога, але були подекуди атаки, зокрема це Новоселівське Луганської області на Купʼянському напрямку відбивали наші Збройні сили. Переважно там ворог все ж таки перегруповується і збирає сили для того, щоб рушити вперед, але наші Збройні сили роблять все, що в їхніх силах, вони готуються, вони знають про плани ворога, щоб не допустити цього і щоб ворог не зміг реалізувати свої завдання”, - сказала Маляр.

Вона нагадала, що на Бахмутському напрямку українські війська звільнили два населені пункти: Андріївку та Кліщіївку. Зазначивши, що це стало можливим завдяки майстерності командування ЗСУ.

“Зокрема, якщо ми говоримо про Бахмутський напрямок, то з одного боку триває наступ наших Збройних сил, але, з іншого боку, для цього не створювалося наступального угруповання, і там ми наступаємо тими ж силами, якими ми обороняємося, і там не використовуються додаткові сили і засоби. І саме тими силами, які спрямовані на оборону, нам вдається ще й рухатися вперед. Ну і власне за період звільнення саме під Бахмутом ми налічуємо 51 км² звільненої української землі, і за минулий тиждень уже вдалося звільнити ще 2 км²”, - сказала Маляр.

Також на сході України, на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, ситуація напружена. Ворог веде активні наступальні дії, але наші Збройні сили відбивають усі штурми. Хоча й росія має перевагу у повітрі, тому постійно обстрілює ці райони з неба, але їм не вдається взяти під контроль ні Мар'їнку, ні Авдіївку.

“Якщо загалом дивитися на картину, то наш основний напрямок наступу – це південь, і на півдні у нас також були просування вперед минулого тижня, і зокрема це Мелітопольський напрямок. Але ви знаєте, що по всьому півдні ворог знаходиться в обороні, і Запорізький та Херсонський напрямки – це власне там, де ворог захищається від нас, і наші Збройні сили дуже впевнено знищують оборонний потенціал ворога. Тобто їм там і захищатися дуже складно”, - підсумувала Маляр.

Нагадаємо

Сили оборони за минулий тиждень звільнили 5,2 кв. км на південному фронті.