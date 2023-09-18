На Купʼянському та Лиманському напрямку спостерігалося зниження ворожої активності і фактична відсутність штурмових дій - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Українські війська продовжують успішно протистояти російській агресії. На сході країни спостерігається зниження ворожої активності на Купʼянському та Лиманському напрямках, також там спостерігається фактична відсутність штурмових дій з боку ворога. А на півдні окупанти перебувають у режимі оборони, але ЗСУ дуже впевнено знищують їх оборонний потенціал, повідомила під час телемарафону заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає УНН.
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“Якщо говорити про схід, а я нагадую, що це основний напрямок наступу ворога і там ми переважно знаходимося в обороні, ви памʼятаєте, що в новинах дуже часто ви чуєте Лиманський, Купʼянський, Марʼїнський, Авдіївський напрямки. Якщо говорити про Купʼянський та Лиманський, то протягом минулого тижня ми спостерігали зниження ворожої активності, і фактично можна говорити про відсутність штурмових дій з боку ворога, але були подекуди атаки, зокрема це Новоселівське Луганської області на Купʼянському напрямку відбивали наші Збройні сили. Переважно там ворог все ж таки перегруповується і збирає сили для того, щоб рушити вперед, але наші Збройні сили роблять все, що в їхніх силах, вони готуються, вони знають про плани ворога, щоб не допустити цього і щоб ворог не зміг реалізувати свої завдання”, - сказала Маляр.
Вона нагадала, що на Бахмутському напрямку українські війська звільнили два населені пункти: Андріївку та Кліщіївку. Зазначивши, що це стало можливим завдяки майстерності командування ЗСУ.
“Зокрема, якщо ми говоримо про Бахмутський напрямок, то з одного боку триває наступ наших Збройних сил, але, з іншого боку, для цього не створювалося наступального угруповання, і там ми наступаємо тими ж силами, якими ми обороняємося, і там не використовуються додаткові сили і засоби. І саме тими силами, які спрямовані на оборону, нам вдається ще й рухатися вперед. Ну і власне за період звільнення саме під Бахмутом ми налічуємо 51 км² звільненої української землі, і за минулий тиждень уже вдалося звільнити ще 2 км²”, - сказала Маляр.
Також на сході України, на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, ситуація напружена. Ворог веде активні наступальні дії, але наші Збройні сили відбивають усі штурми. Хоча й росія має перевагу у повітрі, тому постійно обстрілює ці райони з неба, але їм не вдається взяти під контроль ні Мар'їнку, ні Авдіївку.
“Якщо загалом дивитися на картину, то наш основний напрямок наступу – це південь, і на півдні у нас також були просування вперед минулого тижня, і зокрема це Мелітопольський напрямок. Але ви знаєте, що по всьому півдні ворог знаходиться в обороні, і Запорізький та Херсонський напрямки – це власне там, де ворог захищається від нас, і наші Збройні сили дуже впевнено знищують оборонний потенціал ворога. Тобто їм там і захищатися дуже складно”, - підсумувала Маляр.
Нагадаємо
Сили оборони за минулий тиждень звільнили 5,2 кв. км на південному фронті.