На Купянском направлении не было ни одного боевого столкновения за сутки

Цитата

«За прошедшие сутки не произошло ни одного боевого столкновения. Такое иногда бывает. Противник сейчас начинает применять свою тактику. Вероятно, это связано с тем, что он ранее очень хорошо получил по зубам вблизи Новоегоровки и других населенных пунктов. Тем не менее, это не значит, что там совсем не происходит боевых действий. Они продолжаются» – сказал Евлаш.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты на прошлой неделе понесли значительные потери, в частности под Новоегоровкой

По его словам, противник постоянно применяет свою артиллерию, постоянно происходят обстрелы.

«За минувшие сутки 557 раз противник обстреливал позицию в полосе ответственности Лимано-Купянского направления. Кроме этого, противник также продолжает атаковать и Новоегоровку. Вернулся к атакам этого населенного пункта. То есть они пытаются точечно найти такой участок где возможно они видят перспективу для развития своих дальнейших боевых действий. Однако благодаря нашим удачным инженерно-минным, взрывным заграждениям, тактике действия ситуация постоянно находится на контроле», - рассказал Евлаш.

Он отметил, что принимаются все необходимые меры для предотвращения прорыва противника на всех направлениях, где наносится адекватное огневое поражение по всем выявленным целям и работает эффективно украинская контрбатарейная борьба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты формируют "ударный кулак" для штурма на Куп’янском направлении