На Купянском направлении не было ни одного боевого столкновения за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. На Купянском направлении за минувшие сутки не было ни одного боевого столкновения. Об этом сказал в эфире Радио Свобода начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, передает корреспондент УНН.
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«За прошедшие сутки не произошло ни одного боевого столкновения. Такое иногда бывает. Противник сейчас начинает применять свою тактику. Вероятно, это связано с тем, что он ранее очень хорошо получил по зубам вблизи Новоегоровки и других населенных пунктов. Тем не менее, это не значит, что там совсем не происходит боевых действий. Они продолжаются» – сказал Евлаш.
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По его словам, противник постоянно применяет свою артиллерию, постоянно происходят обстрелы.
«За минувшие сутки 557 раз противник обстреливал позицию в полосе ответственности Лимано-Купянского направления. Кроме этого, противник также продолжает атаковать и Новоегоровку. Вернулся к атакам этого населенного пункта. То есть они пытаются точечно найти такой участок где возможно они видят перспективу для развития своих дальнейших боевых действий. Однако благодаря нашим удачным инженерно-минным, взрывным заграждениям, тактике действия ситуация постоянно находится на контроле», - рассказал Евлаш.
Он отметил, что принимаются все необходимые меры для предотвращения прорыва противника на всех направлениях, где наносится адекватное огневое поражение по всем выявленным целям и работает эффективно украинская контрбатарейная борьба.
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