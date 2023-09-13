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На Купянском направлении не было ни одного боевого столкновения за сутки

На Купянском направлении не было ни одного боевого столкновения за сутки

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. На Купянском направлении за минувшие сутки не было ни одного боевого столкновения. Об этом сказал в эфире Радио Свобода начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, передает корреспондент УНН.

Цитата

«За прошедшие сутки не произошло ни одного боевого столкновения. Такое иногда бывает. Противник сейчас начинает применять свою тактику. Вероятно, это связано с тем, что он ранее очень хорошо получил по зубам вблизи Новоегоровки и других населенных пунктов. Тем не менее, это не значит, что там совсем не происходит боевых действий. Они продолжаются» – сказал Евлаш.

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По его словам, противник постоянно применяет свою артиллерию, постоянно происходят обстрелы.

«За минувшие сутки 557 раз противник обстреливал позицию в полосе ответственности Лимано-Купянского направления. Кроме этого, противник также продолжает атаковать и Новоегоровку. Вернулся к атакам этого населенного пункта. То есть они пытаются точечно найти такой участок где возможно они видят перспективу для развития своих дальнейших боевых действий. Однако благодаря нашим удачным инженерно-минным, взрывным заграждениям, тактике действия ситуация постоянно находится на контроле», - рассказал Евлаш.

Он отметил, что принимаются все необходимые меры для предотвращения прорыва противника на всех направлениях, где наносится адекватное огневое поражение по всем выявленным целям и работает эффективно украинская контрбатарейная борьба.

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