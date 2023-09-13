На Куп’янському напрямку не було жодного бойового зіткнення за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. На Куп’янському напрямку за минулу добу не було жодного бойового зіткнення. Про це сказав в ефірі Радіо Свобода начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, передає кореспондент УНН.
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«За минулу добу не відбулося жодного бойового зіткнення. Таке інколи буває. Противник зараз починає застосовувати свою тактику. Певно, це пов’язано з тим, що він раніше дуже добре отримав по зубах поблизу Новоєгорівки та інших населених пунктів. Проте, це не означає, що там зовсім не відбувається бойових дій. Вони тривають» – сказав Євлаш.
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За його словами, противник постійно застосовує свою артилерію, постійно відбуваються обстріли.
«За минулу добу 557 разів противник обстрілював позицію у смузі відповідальності Лимано-Куп’янського напрямку. Окрім цього, противник також продовжує атакувати і Новоєгорівку. Повернувся до атак цього населеного пункту. Тобто вони намагаються точково знайти таку ділянку де можливо вони бачать перспективу для розвитку своїх подальших бойових дій. Проте завдяки нашим вдалим інженерно-мінним, вибуховим загородженням, тактиці дії ситуація постійно перебуває на контролі», - розповів Євлаш.
Він зазначив, що вживаються всі необхідні заходи для не уможливлення прориву противника на всіх напрямках де завдається адекватне вогневе ураження по всім виявленим цілям і працює ефективно українська контрбатарейна боротьба.
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