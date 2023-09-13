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На Куп’янському напрямку не було жодного бойового зіткнення за добу

На Куп’янському напрямку не було жодного бойового зіткнення за добу

Київ • УНН

 • 197285 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. На Куп’янському напрямку за минулу добу не було жодного бойового зіткнення. Про це сказав в ефірі Радіо Свобода начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, передає кореспондент УНН.

Цитата

«За минулу добу не відбулося жодного бойового зіткнення. Таке інколи буває. Противник зараз починає застосовувати свою тактику. Певно, це пов’язано з тим, що він раніше дуже добре отримав по зубах поблизу Новоєгорівки та інших населених пунктів. Проте, це не означає, що там зовсім не відбувається бойових дій. Вони тривають» – сказав Євлаш.

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За його словами, противник постійно застосовує свою артилерію, постійно відбуваються обстріли.

«За минулу добу 557 разів противник обстрілював позицію у смузі відповідальності Лимано-Куп’янського напрямку. Окрім цього, противник також продовжує атакувати і Новоєгорівку. Повернувся до атак цього населеного пункту. Тобто вони намагаються точково знайти таку ділянку де можливо вони бачать перспективу для розвитку своїх подальших бойових дій. Проте завдяки нашим вдалим інженерно-мінним, вибуховим загородженням, тактиці дії ситуація постійно перебуває на контролі», - розповів Євлаш.

Він зазначив, що вживаються всі необхідні заходи для не уможливлення прориву противника на всіх напрямках де завдається адекватне вогневе ураження по всім виявленим цілям і працює ефективно українська контрбатарейна боротьба.

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