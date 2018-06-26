На Кубе умерла одна из старейших женщин в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. На Кубе в возрасте 117 лет скончалась Мария Эмилия Кесада, которая считалась одной из старейших женщин в мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 5 de Septiembre.
ОТметим, что Кесада всю жизнь прожила незамужней и у нее не осталось прямых наследников.
По их словам братьев и сестер женщины, при жизни Мария Эмилия объясняла причину своего долголетия хорошим настроением, добрым отношением к окружающим и отсутствием привычки к излишествам в питании.
Напомним, 19 апреля самый старый человек в мире Селин Вильануева Харамильо из Чили ушел из жизни из-за болезни.
Как сообщал УНН, жена экс-президента США Джорджа Буша-старшего - Барбара Буш - умерла во вторник в возрасте 92 лет.