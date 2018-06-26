На Кубі померла одна з найстаріших жінок в світі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. На Кубі у віці 117 років померла Марія Емілія Кесада, яка вважалася однією з найстаріших жінок в світі. Про це повідомляє УНН з посиланням на 5 de Septiembre.
Відзначимо, що Кесада все життя прожила незаміжньою і у неї не залишилося прямих спадкоємців.
За словами її братів і сестер жінки, при житті Марія Емілія пояснювала причину свого довголіття хорошим настроєм, добрим ставленням до оточуючих і відсутністю звички до надмірностей у харчуванні.
Нагадаємо, 19 квітня найстаріша людина в світі Селін Вільануева Харамільо з Чилі пішов з життя через хворобу.
Як повідомляв УНН, дружина екс-президента США Джорджа Буша-старшого - Барбара Буш - померла у вівторок у віці 92 років.