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На Кубі померла одна з найстаріших жінок в світі

Київ • УНН

 • 9379 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. На Кубі у віці 117 років померла Марія Емілія Кесада, яка вважалася однією з найстаріших жінок в світі. Про це повідомляє УНН з посиланням на 5 de Septiembre.

Відзначимо, що Кесада все життя прожила незаміжньою і у неї не залишилося прямих спадкоємців.

За словами її братів і сестер жінки, при житті Марія Емілія пояснювала причину свого довголіття хорошим настроєм, добрим ставленням до оточуючих і відсутністю звички до надмірностей у харчуванні.

Нагадаємо, 19 квітня найстаріша людина в світі Селін Вільануева Харамільо з Чилі пішов з життя через хворобу.

Як повідомляв УНН, дружина екс-президента США Джорджа Буша-старшого - Барбара Буш - померла у вівторок у віці 92 років.

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