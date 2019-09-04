На КПВВ в зоне ООС увеличились очереди

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств :"Майорское" - 20/60; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 40/60; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что за прошедшие сутки, по сравнению с предыдущими, пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 38 тысяч человек и 4,5 тысячи транспортных средств.

Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07:00 до 18:30.

Напомним, на оккупированной части Станицы Луганской начинается строительство моста.