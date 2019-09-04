На КПВВ у зоні ООС збільшилися черги
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Зранку в середу, 4 вересня, на контрольних пунктах у районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах застрягли 290 автомобілів. Про це УНН повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/60; "Мар’їнка" – 0/70; "Новотроїцьке" – 40/60; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники зазначають, що минулої доби, у порівнянні з попередньою, пасажиро-транспортний потік мав тенденцію до збільшення. Загалом через КПВВ прослідувало 38 тисяч осіб та 4,5 тисячі транспортних засобів.
Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі, пропускні операції здійснюються з 07:00 до 18:30.
Нагадаємо, на окупованій частині Станиці Луганської починається будівництво мосту.