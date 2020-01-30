На КПВВ в зоне ООС в очередях насчитали 240 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Утром в четверг, 30 января, на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе в очередях застряли 240 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 25/40; "Марьинка" - 0/75; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 15/15", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что за прошедшие сутки в КПВВ "Майорское" и "Новотроицкое" пограничники зафиксировали две попытки граждан "договориться" о беспрепятственном пересечении линии разграничения. На оба предложения лица получили от пограничников категорический отказ. Сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения как и самих граждан-взяткодателей передали представителям Национальной полиции.
Также вчера через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины проследовал грузовик с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлено лекарственные препараты весом 0,905 тонны.
Пассажиро-транспортный поток через дорожные коридоры уменьшился. Всего за минувшие сутки через КПВВ последовало 33,9 тысячи человек и 4 тысячи транспортных средств.
Контрольные пункты на линии разграничения функционируют в штатном режиме по зимнему графику.
Напомним, известный французский писатель и философ Бернар-Анри Леви мог увидеть крайние позиции КПВВ и выразил поддержку украинским военным, противодействующим российской вооруженной агрессии.