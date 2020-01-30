На КПВВ у зоні ООС в чергах нарахували 240 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Зранку в четвер, 30 січня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі в чергах застрягли 240 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 25/40; "Мар’їнка" – 0/75; "Новотроїцьке" – 30/40; "Гнутове" – 15/15", - йдеться в повідомлені.
Крім того у пресслужбі додали, що минулої доби у КПВВ "Майорське" та "Новотроїцьке" прикордонники зафіксували дві спроби громадян "домовитися" щодо безперешкодного перетину лінії розмежування. На обидві пропозиції особи отримали від прикордонників категоричну відмову. Повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення як і самих громадян-хабародавців передали представникам Національної поліції.
Також учора через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідувала вантажівка з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для жителів Донбасу направлено лікарські препарати вагою 0,905 тонни.
Пасажиро-транспортний потік через дорожні коридори зменшився. Загалом за минулу добу через КПВВ прослідувало 33,9 тисячі осіб та 4 тисячі транспортних засобів.
Контрольні пункти на лінії розмежування функціонують у штатному режимі за зимовим графіком.
Нагадаємо, відомий французький письменник та філософ Бернар-Анрі Леві мав змогу побачити крайні позиції КПВВ та висловив підтримку українським військовим, що протидіють російській збройній агресії.