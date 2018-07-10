На КПВВ "Новотроицкое" у украинца обнаружили старинные книги

"На КПВВ "Новотроицкое" со стороны оккупированной территории прибыл гражданин Украины за рулем автомобиля Renault Megane. Двигался он по маршруту Донецк-Волноваха. Во время работы совместной досмотровой группы в составе сотрудников Государственной пограничной службы Украины и представителей ГФС Украины из состава Объединенных сил обнаружена попытка перемещения через линию разграничения восьми книг издательства начала XX века, которые, вероятно, имеют историческую ценность", – говорится в сообщении.

Предварительная сумма оценки книг – около 230 тысяч гривен. Объяснить, кто владелец литературного достояния, мужчина не смог. Он выступал посредником и только перевозил книги.

"В действиях мужчины усматривается административном правонарушении по ч.2 ст. 204-3 КУоАП из-за того, что объем перемещенных товаров превысил нормы, определенные приказом Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины №39 от 27 марта 2017 года", – отметили в ООС.

Относительно нарушителя сотрудники Государственной фискальной службы составили админпротокол. А книги изъяты и доставлены на специализированную экспертизу для установления их исторической ценности.

Напомним, правоохранители на КПВВ "Новотроицкое", осмотрев автомобиль, обнаружили в нем 210 картин известного художника.