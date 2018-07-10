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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 127512 просмотра

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8 марта, 10:25 • 134849 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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На КПВВ "Новотроицкое" у украинца обнаружили старинные книги

На КПВВ "Новотроицкое" у украинца обнаружили старинные книги

Киев  •  УНН

 • 8701 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Через КПВВ "Новотроицкое" мужчина пытался ввезти на подконтрольную украинской власти территорию книги издательства начала XX века. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил, передает УНН.

"На КПВВ "Новотроицкое" со стороны оккупированной территории прибыл гражданин Украины за рулем автомобиля Renault Megane. Двигался он по маршруту Донецк-Волноваха. Во время работы совместной досмотровой группы в составе сотрудников Государственной пограничной службы Украины и представителей ГФС Украины из состава Объединенных сил обнаружена попытка перемещения через линию разграничения восьми книг издательства начала XX века, которые, вероятно, имеют историческую ценность", – говорится в сообщении.

Предварительная сумма оценки книг – около 230 тысяч гривен. Объяснить, кто владелец литературного достояния, мужчина не смог. Он выступал посредником и только перевозил книги.

"В действиях мужчины усматривается административном правонарушении по ч.2 ст. 204-3 КУоАП из-за того, что объем перемещенных товаров превысил нормы, определенные приказом Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины №39 от 27 марта 2017 года", – отметили в ООС.

Относительно нарушителя сотрудники Государственной фискальной службы составили админпротокол. А книги изъяты и доставлены на специализированную экспертизу для установления их исторической ценности.

Напомним, правоохранители на КПВВ "Новотроицкое", осмотрев автомобиль, обнаружили в нем 210 картин известного художника.

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