На КПВВ "Новотроїцьке" в українця виявили старовинні книги
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Через КПВВ "Новотроїцьке" чоловік намагався ввезти на підконтрольну українській владі територію книги видавництва початку XX століття. Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил, передає УНН.
"На КПВВ "Новотроїцьке" з боку окупованої території прибув громадянин України за кермом автомобіля Renault Megane. Рухався він за маршрутом Донецьк-Волноваха. Під час роботи спільної оглядової групи у складі співробітників Державної прикордонної служби України та представників ДФС України зі складу Об'єднаних сил виявлено спробу переміщення через лінію розмежування восьми книг видавництва початку XX століття, які, ймовірно, мають історичну цінність", – йдеться в повідомленні.
Попередня сума оцінки книг – близько 230 тисяч гривень. Пояснити, хто власник літературного надбання, чоловік не зміг. Він виступав посередником і лише перевозив книги.
"У діях чоловіка вбачається адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 204-3 КУпАП через те, що обсяг переміщених товарів перевищив норми, визначені наказом Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України №39 від 27 березня 2017 року", – зазначили в ООС.
Стосовно порушника співробітники Державної фіскальної служби склали адмінпротокол. А книги вилучено і доставлено на спеціалізовану експертизу для встановлення їхньої історичної цінності.
Нагадаємо, правоохоронці на КПВВ "Новотроїцьке", оглянувши автомобіль, виявили в ньому 210 картин відомого художника.