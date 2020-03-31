На коронавирус проверяют еще 12 жителей Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Днепропетровской области подтверждено 9 случаев COVID-19, еще 12 человек с подозрением на коронавирус проходят обследование. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Днепропетровской ОГА.
"12 жителей Днепропетровской области проверяют на коронавирус. 66 уже прошли обследование, из них 9 получили положительный результат. Сегодня новых случаев COVID-19 в области не обнаружили", - цитируют в ОГА директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Валерия Сердюка.
Он добавил, что вчера вечером в области обнаружили еще один случай коронавируса, а всего их 9. "Четыре человека с COVID-19 лечатся в Днепровской городской больнице №21, еще столько же - в инфекционной больнице Кривого Рога. Один пациент в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном. Один человек уже выздоровел", - рассказал Сердюк.
Всего в Украине - 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.