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На коронавірус перевіряють ще 12 жителів Дніпропетровщини

Київ • УНН

 • 10724 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. На Дніпропетровщині підтверджено 9 випадків COVID-19, ще 12 людей з підозрою на коронавірус проходять обстеження. Про це УНН повідомили у пресслужбі Дніпропетровської ОДА.

"12 мешканців Дніпропетровщини перевіряють на коронавірус. 66 вже пройшли обстеження, з них 9 отримали позитивний результат. Сьогодні нових випадків COVID-19 в області не виявили", - цитують в ОДА директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Валерія Сердюка.

Він додав, що вчора ввечері в області виявили ще один випадок коронавірусу, а загалом їх 9. "Четверо людей з COVID-19 лікуються в Дніпровській міській лікарні №21, ще стільки ж – в інфекційній лікарні Кривого Рогу. Один пацієнт в стані середньої важкості, решта – в задовільному. Одна людина вже одужала", – розповів Сердюк.

Загалом в Україні – 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

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