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В пользу столичной общины отсудили кинотеатр "Тампере"

Киев • УНН

 • 14994 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Суд удовлетворил иск о признании недействительным свидетельства о праве собственности коммерческой структуры на целостный имущественный комплекс "Кинотеатр "Тампере" в Киеве и признал право собственности за территориальной общиной столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

В пользу столичной общины отсудили кинотеатр "Тампере"

По данным следствия, в конце 2013 года частное общество незаконно получило право собственности на целостный имущественный комплекс "Кинотеатр "Тампере", расположенный на ул. Героев Севастополя в Киеве, площадью более 2000 м и стоимостью более 42,5 млн  грн. В дальнейшем общество передало его в ипотеку лицу-нерезиденту.

Учитывая изложенное, прокуратура заявила иск о признании недействительным свидетельства о праве собственности коммерческой структуры на указанный объект недвижимости и права собственности за территориальной общиной Киева.

"После длительного судебного разбирательства и возвращения Верховным Судом дела в суд апелляционной инстанции, Северным апелляционным хозяйственным судом принято решение об удовлетворении иска прокуратуры в полном объеме. Решение вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

Напомним, что в марте 2018 года столичной общине вернули целостный имущественный комплекс "Кинотеатр "Тампере", расположенный на улице Героев Севастополя.

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