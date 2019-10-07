На користь столичної громади відсудили кінотеатр "Тампере"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Суд задовольнив позов про визнання недійсним свідоцтва про право власності комерційної структури на цілісний майновий комплекс "Кінотеатр "Тампере" у Києві і визнав право власності за територіальною громадою столиці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
За даними слідства, наприкінці 2013 року приватне товариство незаконно отримало право власності на цілісний майновий комплекс "Кінотеатр "Тампере", розташований на вул. Героїв Севастополя у місті Києві, площею понад 2000 м та вартістю понад 42,5 млн грн. Надалі товариство передало його в іпотеку особі-нерезиденту.
Враховуючи викладене, прокуратура заявила позов про визнання недійсним свідоцтва про право власності комерційної структури на вказаний об’єкт нерухомості та визнання права власності за територіальною громадою Києва.
"Після тривалого судового розгляду та повернення Верховним Судом справи до суду апеляційної інстанції, Північним апеляційним господарським судом прийнято рішення про задоволення позову прокуратури у повному обсязі. Рішення набрало законної сили", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у березні 2018 року столичній громаді повернули цілісний майновий комплекс "Кінотеатр "Тампере", розташований на вулиці Героїв Севастополя.