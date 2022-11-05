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На границе с Украиной ранен российский срочник. росСМИ сообщают об атаке дрона

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. После якобы атаки дрона ранен российский срочник на границе с Украиной, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Детали

По данным Baza, ночью 3 октября на окраине поселка Задорожный в Белгородской области (за три километра до границы с Украиной – ред.) с квадрокоптера якобы был сброшен снаряд, обломками которого ранило военнослужащего срочной службы рф.

Вероятно, коптер прилетел со стороны Сумской области.

Официального подтверждения данной информации пока нет. 

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Добавим

В последние месяцы в Белгородской области все чаще происходит "хлопок".

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