На границе с Украиной ранен российский срочник. росСМИ сообщают об атаке дрона
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. После якобы атаки дрона ранен российский срочник на границе с Украиной, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Детали
По данным Baza, ночью 3 октября на окраине поселка Задорожный в Белгородской области (за три километра до границы с Украиной – ред.) с квадрокоптера якобы был сброшен снаряд, обломками которого ранило военнослужащего срочной службы рф.
Вероятно, коптер прилетел со стороны Сумской области.
Официального подтверждения данной информации пока нет.
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Добавим
В последние месяцы в Белгородской области все чаще происходит "хлопок".