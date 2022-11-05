На кордоні з Україною поранено російського строковика. росЗМІ повідомляють про атаку дрона
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Після нібито атаки дрона поранено російського строковика на кордоні з Україною, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Baza.
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За даними Baza, вночі 3 жовтня на околиці селища Задорожний у Білгородській області (за три кілометри до кордону з Україною - ред.) з квадрокоптера нібито було скинуто снаряд, уламками якого поранило військовослужбовця строкової служби рф.
Імовірно, коптер прилетів з боку Сумської області.
Офіційного підтвердження даної інформації наразі немає.
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В останні місяці у Білгородській області все частіше стається "бавовна".