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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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На кордоні з Україною поранено російського строковика. росЗМІ повідомляють про атаку дрона

На кордоні з Україною поранено російського строковика. росЗМІ повідомляють про атаку дрона

Київ • УНН

 • 256653 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Після нібито атаки дрона поранено російського строковика на кордоні з Україною, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Baza.

Деталі

За даними Baza, вночі 3 жовтня на околиці селища Задорожний у Білгородській області (за три кілометри до кордону з Україною - ред.) з квадрокоптера нібито було скинуто снаряд, уламками якого поранило військовослужбовця строкової служби рф.

Імовірно, коптер прилетів з боку Сумської області.

Офіційного підтвердження даної інформації наразі немає. 

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Додамо

В останні місяці у Білгородській області все частіше стається "бавовна".

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