На кордоні з Україною поранено російського строковика. росЗМІ повідомляють про атаку дрона

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За даними Baza, вночі 3 жовтня на околиці селища Задорожний у Білгородській області (за три кілометри до кордону з Україною - ред.) з квадрокоптера нібито було скинуто снаряд, уламками якого поранило військовослужбовця строкової служби рф.

Імовірно, коптер прилетів з боку Сумської області.

Офіційного підтвердження даної інформації наразі немає.

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В останні місяці у Білгородській області все частіше стається "бавовна".