На границе с Россией пограничники остановили группу нелегалов из Вьетнама и украинца

Информацию о возможном нарушении государственной границы заранее получили сотрудники оперативных подразделений Госпогранслужбы. Немедленно к предполагаемому месту незаконного пересечения границы группой незаконных мигрантов было выслано пограничный наряд отдела "Веселое". Уже вскоре между российским населенным пунктом Середа и украинским Нескучное нарушителей задержали. Они как раз нарушили границу из России и пробирались в глубь Украины. Группа "путешественников" состояла из 4 граждан Вьетнама в возрасте от 25 до 39 лет, а сопровождал их 26-летний житель Харькова.

Выяснилось, что иностранцы, прибывшие в Россию, далее в поисках лучшей доли решили отправиться в страны Европы, транзитом пересекая Украину. Поскольку документов, которые бы давали право на пересечение украинской границы, они не имели свой маршрут проложили в обход пункта пропуска. В их незаконном путешествии украинец согласился помочь вьетнамцам за денежное вознаграждение в размере 1 тыс. долларов США.

Сейчас правонарушители задержаны. Дальнейшую их судьбу решит суд. Кроме того, направлено уведомление для внесения в Единый реестр об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".