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На кордоні з Росією прикордонники зупинили групу нелегалів із В’єтнаму та українця

На кордоні з Росією прикордонники зупинили групу нелегалів із В’єтнаму та українця

Київ • УНН

 • 8836 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Чотирьох громадян В’єтнаму та українця вчора затримали прикордонники Харківського загону на кордоні з Росією, передає УНН з посиланням на прес-службу державної прикордонної служби України.

Інформацію про можливе порушення державного рубежу заздалегідь отримали співробітники оперативних підрозділів Держприкордонслужби. Негайно до ймовірного місця незаконного перетину кордону групою незаконних мігрантів було вислано прикордонний наряд відділу “Веселе”. Вже невдовзі між російським населеним пунктом Середа та українським Нескучне порушників викрили та затримали. Вони саме порушили кордон з Росії та пробиралися в глиб України. Група “мандрівників” складалася з 4 громадян В’єтнаму віком від 25 до 39 років, а супроводжував їх 26-річний мешканець Харкова.

З’ясувалося, що іноземці, прибувши в Росію, далі в пошуках кращої долі вирішили прямувати до країн Європи, транзитом перетнувши Україну. Оскільки документів, які б давали право на перетин українського кордону, вони не мали свій маршрут проклали оминаючи пункти пропуску. В їх незаконній подорожі українець погодився допомогти в’єтнамцям за грошову винагороду в розмірі 1000 доларів США.

Наразі правопорушники затримані. Подальшу їх долю вирішить суд. Крім того, направлено повідомлення для внесення до ЄРДР про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”.

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