На границе с Польшей образовались очереди из более чем 1 тыс. автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. По состоянию на 8:00 четверга на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стоят 1050 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 160 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 140- ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 80 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 90, в ПП "Краковец - Корчева" - 200, в ПП "Грушев - Будомеж" - 100, в ПП " Смильниця - Кросценко "- 30, в ПП" Рава-Русская - Гребенне "- 250 автомобилей.
Кроме того, на границе с Венгрией в ПП "Лужники - Берегшурань" находилось 20 автомобилей.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.