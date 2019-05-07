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На границе с Польшей в очередях застряли около 700 автомобилей

На границе с Польшей в очередях застряли около 700 автомобилей

Киев  •  УНН

 • 9917 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. По состоянию на утро вторника на границе Украины и Польши в семи пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли около 700 автомобилей, на границе с Венгрией очередей нет, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

В частности, по данным интерактивной карты Госпогранслужбы по состоянию на 5:30, 80 легковых автомобилей и 180 грузовиков стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.

По данным Западного регионального управления, по состоянию на 7:30 120 легковых автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин" на Волыни.

Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 150 легковых автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 100, в ПП "Краковец - Корчева" - 100, в ПП "Грушев - Будомеж" - 100, в ПП "Рава-Русская - Гребенное" - 120 легковых автомобилей.

Кроме того, на границе с Венгрией очередей в пунктах пропуска нет, как и на границе со Словакией, Румынией и Молдовой.

Напомним, 6 мая на границе с Венгрией наблюдались очереди из-за проблем с базой данных с венгерской стороны.

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