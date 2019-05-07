На кордоні з Польщею у чергах застрягли близько 700 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Станом на ранок вівторка на кордоні України і Польщі у семи пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли близько 700 автомобілів, на кордоні з Угорщиною черг немає, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, за даними інтерактивної карти Держприкордонслужби станом на 5:30, 80 легкових автівок та 180 вантажівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.
За даними Західного регіонального управління, станом на 7:30 120 легкових автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін" на Волині.
У Львівській області у ПП "Шегині - Медика" своєї черги очікували ще 150 легкових автівок, у ПП "Угринів - Долгобичув" - 100, у ПП "Краковець - Корчова" - 100, у ПП "Грушів - Будомєж" - 100, у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 120 легкових автомобілів.
Окрім того, на кордоні з Угорщиною черг у пунктах пропуску немає, як і на кордоні зі Словаччиною, Румунією та Молдовою.
Нагадаємо, 6 травня на кордоні з Угорщиною спостерігалися черги через проблеми з базою даних з угорської сторони.