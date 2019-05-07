На кордоні з Польщею у чергах застрягли близько 700 автомобілів

КИЇВ. 7 травня. УНН. Станом на ранок вівторка на кордоні України і Польщі у семи пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли близько 700 автомобілів, на кордоні з Угорщиною черг немає, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.