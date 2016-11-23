На границе с Польшей в очередях застряли 890 автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. По состоянию на 8:00 среды на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 890 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 250 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 80- ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 100 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 10, в ПП "Краковец - Корчева" - 270, в ПП "Грушев - Будомеж" - 40, в ПП " Смильница - Кросценко "- 40, в ПП" Рава-Русская - Гребенне "- 100 автомобилей.
Кроме того, на границе с Венгрией в ПП "Вилок - Тисабеч" находилось 35 автомобилей.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.