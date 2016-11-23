На кордоні з Польщею у чергах застрягли 890 автомобілів - ДПСУ

Зокрема, 250 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін", ще 80 - у ПП "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.

У Львівській області у ПП "Шегині - Медика" своєї черги очікували ще 100 автівок, у ПП "Угринів - Долгобичув" - 10, у ПП "Краковець - Корчова" - 270, у ПП "Грушів - Будомєж" - 40, у ПП "Смільниця - Кросценко" - 40, у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 100 автомобілів.

Окрім того, на кордоні з Угорщиною у ПП "Вилок - Тісабеч" перебувало 35 автомобілів.

При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.