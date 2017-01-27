На границе с Польшей в очередях застряли 560 автомобилей - ГПСУ

В частности, 20 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 150 - в ПП "Ягодин-Дорогуск" в Волынской области.

Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 50 машин, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 140, в ПП "Краковец - Корчева" - 60 (40 автомобилей - на дополнительной полосе), в ПП "Рава Русская - Гребенне" - 100 автомобилей.

При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.