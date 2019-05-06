На границе с Польшей и Венгрией в очередях более тысячи автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. По состоянию на 15:00 понедельника на границе Украины с Польшей, Словакией и Венгрией собралось более тысячи автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, по данным интерактивной карты Госпогранслужбы по состоянию на 14:30, 150 легковых автомобилей и 160 грузовиков стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
По данным Западного регионального управления, по состоянию на 15:00 120 легковых автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин" на Волыни.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 150 легковых автомобилей (грузовых - около 35), в ПП "Угринов - Долгобичув" - 100, в ПП "Краковец - Корчева" - 200, в ПП "Грушев - Будомеж "- 60, в ПП "Смильниця - Кросценко" - 120, в ПП "Рава-Русская - Гребенное" - 120 легковых автомобилей.
Кроме того, на границе с Венгрией в ПП "Чоп (Тиса) - Захонь" находилось 100, в ПП "Вилок - Тисабеч" - 25, в ПП "Лужники - Берегшурань" - 80, ПП "Звонково - Лонья" - 30, ПП "Косино - Барабаш" - 25 легковых авто.
На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" - 80, ПП "Малый Березный - Убля" - 40 легковых автомобилей, а на границе с Румынией в пункте пропуска "Солотвино - Сигету Мармацией" - 10 легковых автомобилей.
Напомним, 6 мая на границе с Венгрией очереди из-за проблем с базой данных.