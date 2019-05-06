На кордоні з Польщею та Угорщиною у чергах понад тисяча автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Станом на 15:00 понеділка на кордоні України з Польщею, Словаччиною та Угорщиною зібралося понад тисяча автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, за даними інтерактивної карти Держприкордонслужби станом на 14:30, 150 легкових автівок та 160 вантажівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.
За даними Західного регіонального управління, станом на 15:00 120 легкових автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін" на Волині.
У Львівській області у ПП "Шегині - Медика" своєї черги очікували ще 150 легкових автівок (вантажних - близько 35), у ПП "Угринів - Долгобичув" - 100, у ПП "Краковець - Корчова" - 200, у ПП "Грушів - Будомєж" - 60, у ПП "Смільниця - Кросценко" - 120, у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 120 легкових автомобілів.
Окрім того, на кордоні з Угорщиною у ПП "Чоп (Тиса) - Загонь" перебувало 100, у ПП "Вилок - Тісабеч" - 25, у ПП "Лужанка - Берегшурань" - 80, ПП "Дзвінкове - Лонья" - 30, ПП "Косино - Барабаш" - 25 легкових авто.
На кордоні зі Словаччиною у пункті пропуску "Ужгород - Вишнє Німецьке" - 80, ПП "Малий Березний - Убля" - 40 легкових автомобілів, а на кордоні з Румунією у пункті пропуску "Солотвино - Сігету Мармацієй" - 10 легкових автівок.
Нагадаємо, 6 травня на кордоні з Угорщиною черги через проблеми з базою даних.