На границе очередной рекорд: за сутки пропустили только 10 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы Украины осуществили 10 тысяч пропускных операций, это самый низкий зафиксированный пассажиропоток за последнее время. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы Украины осуществили 10 тысяч пропускных операций. Почти половина их - около 4800 - это пропуск граждан Украины из-за рубежа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти показатели существенно уменьшились по сравнению с предыдущими сутками. Утром 31 марта в пунктах пропуска отсутствуют очереди из путешествующих собственным транспортом и пешеходов.
Среди украинцев, 30 марта вернувшихся из-за границы, 1,3 тысячи человек прибыли без собственного транспорта. Для перевозки пеших путешественников привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС.
Кроме того, за прошедшие сутки Украину оставили почти 4000 человек, в том числе 1,3 тысячи иностранцев, оформленных на выезд.
За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 6100 человек. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено. Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.
Также в соответствии с решением правительства Украины об обязательной обсервации (изоляции) в течение 14 дней после пересечения государственной границы из аэропорта "Борисполь" пассажиры авиарейсов из Катара были направлены в определенные специализированные учреждения.
Напомним, сутками ранее сотрудники Госпогранслужбы совершили меньше 14 тысяч пропускных операций.