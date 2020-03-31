На кордоні черговий рекорд: за добу пропустили лише 10 тисяч осіб

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Минулої доби співробітники Держприкордонслужби України здійснили 10 тисяч пропускних операцій, це найнижчий зафіксований пасажиропотік за останній час. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

“Минулої доби співробітники Держприкордонслужби України здійснили 10 тисяч пропускних операцій. Майже половина їх — близько 4,8 тисяч — це пропуск громадян України з-за кордону”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що ці показники суттєво зменшились у порівнянні з попередньою добою. На ранок 31 березня в пунктах пропуску відсутні черги з подорожуючих власним транспортом та пішоходів.

Серед українців, які 30 березня повернулися з-за кордону, 1,3 тисячі осіб прибули без власного транспорту. Для перевезення піших мандрівників залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС.

Окрім того, упродовж минулої доби Україну залишили майже 4 тисячі осіб, у тому числі 1,3 тисячі іноземців, яких оформлено на виїзд.

За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 6,1 тисяч осіб. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено. Крім того, встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки.

Також у відповідності до рішення уряду України щодо обов’язкової обсервації (ізоляції) протягом 14 днів після перетину державного кордону з аеропорту “Бориспіль” пасажири авіарейсів із Катару були направлені до визначених спеціалізованих закладів.

Нагадаємо, добою раніше співробітники Держприкордонслужби здійснили менше 14 тисяч пропускних операцій.

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