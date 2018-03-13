На компенсацию на приобретение жилья ветеранами войны предусмотрено 554 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В этом году на компенсацию на приобретение жилья ветеранами войны из бюджета предусмотрено 554 млн гривен. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Игорь Мальцев, передает корреспондент УНН.
“В 2018 году на компенсацию на приобретение жилья лицам с инвалидностью вследствие войны I и II групп и членам семей погибших предусмотрены расходы в размере 329 млн гривен. Для людей с инвалидностью вследствие войны I и II групп и членам семей погибших при участии в боевых действиях на территории других государств предусмотрены расходы в размере 200 млн гривен. Для людей с инвалидностью вследствие войны III группы и участникам боевых действий при участии в антитеррористической операции из числа внутренне перемещенных лиц предусмотрены расходы в размере 25 млн гривен”, - сказал он.
Как уточнил Мальцев, в прошлом году механизм обеспечения жильем ветеранов войны был изменен. Вместо жилых помещений предоставляется субвенция в виде денежных компенсаций на приобретение жилья на всей территории Украины. Кроме того, расширена категория ветеранов войны, которым предоставляется денежная компенсация на приобретение жилья.
“То есть, на сегодня, социальная защита участников войны касается не только участников АТО, но и воинов-интернационалистов и участников боевых действий на территории других государств”, — добавил первый заместитель председателя Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО.
Напомним, Кабинет министров Украины хочет создать Министерство по делам ветеранов.