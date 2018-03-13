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На компенсацію на придбання житла ветеранами війни передбачено 554 млн гривень

На компенсацію на придбання житла ветеранами війни передбачено 554 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Цього року на компенсацію на придбання житла ветеранами війни з бюджету передбачено 554 млн гривень. Про це повідомив на брифінгу перший заступник голови Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Ігор Мальцев, передає кореспондент УНН.

“На 2018 рік на компенсацію на придбання житла особам з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ груп та членам сімей загиблих передбачені видатки у розмірі 329 млн гривень. Особам з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ груп та членам сімей загиблих при участі у бойових діях на території інших держав передбачено видатки у розмірі 200 млн гривень. Особам з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасникам бойових дій при участі в антитерористичній операції з числа внутрішньо переміщених осіб передбачено видатки у розмірі 25 млн гривень”, — сказав він.

Як уточнив Мальцев, минулого року механізм забезпечення житлом ветеранів війни було змінено. Замість житлових приміщень надається субвенція у вигляді грошових компенсацій на придбання житла на всій території України. Крім того, розширена категорія ветеранів війни, яким надається грошова компенсація на придбання житла.

“Тобто, на сьогодні, соціальний захист учасників війни стосується не лише учасників АТО, але й воїнів-інтернаціоналістів та учасників бойових дій на території інших держав”, — додав перший заступник голови Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України має створити Міністерство у справах ветеранів.

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