На Книжном Арсенале впервые появится ветеранская палатка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. На IX Международном фестивале "Книжный Арсенал" впервые появится отдельная палатка с ветеранской литературой. Об этом сообщила директор "Мистецького Арсенала" Олеся Островская-Люта во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"За последние годы ветеранской прозы, написанной ветеранами нынешней войны или волонтерами о войне, появился довольно внушительный массив. В "Мистецьком Арсенале" мы начали планировать ветеранский стенд или вообще работу с ветеранской литературой с начала года, однако в результате бурной дискуссии мы пристали к идеям самих авторов, обратились в Министерство ветеранов, и получается, что ветеранский стенд будет иметь большой вес в этом году", - отметила Островская-Люта.
По ее словам, такое концентрированное событие, посвященное ветеранской литературе, состоится на Книжном Арсенале впервые.
"Хотя самих презентаций ветеранской литературы было довольно много, это были презентации книг, а не феномена. В этом году будет идти речь о презентации феномена", - сказала директор.
Она добавила, что на фестивале будет огромная палатка, который будет сопровождаться дискуссиями, презентациями и большим количеством книг.
По словам министра по делам ветеранов Ирины Фриз, к участию в ветеранской палатке зарегистрировано уже 57 авторов.
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