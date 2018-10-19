Український проект віртуальної реальності показали на книжковій виставці у Франкфурті

Представники України виділяють два основні тренди цьогорічної книжкової виставки у Франкфурті — еко-напрям та збільшення уваги до аудіокниги. Екотренд панує у світі вже кілька років і не планує здавати позиції. Це стосується як виробництва книжок, так і тематики. Однією з його позицій є і збільшення популярності аудіокниг — видань, що не мають спеціального фізичного носія. Видавці бачать у аудіокнигах можливість залучення аудиторії, яка досі не належала до категорії читачів — молоді, яка звертається до літератури під час спортивних вправ, у дорозі, чи за хатніми клопотами.

Та з розвитком технологій книжки перетворюються не тільки в аудіозаписи, а й у повноцінні проекти віртуальної реальності, як то сталося з українськими Туконі.

“Після відвідування Франкфуртського книжкового ярмарку зрозуміла одне: Україна на рівні із передовими країнами за ідеями і їхнім втіленням у сегменті віртуального книговидання. До проекту було багато уваги, як серед працівників міжнародних фестивалів і ярмарків, так і серед відвідувачів. Зокрема Едвард Навотка, редактор видання Publishing Weekly, одного з найфаховіших видань у світі з видавничої справи, зазначив, що „Знайомство з туконі“ зроблене дуже професійно, дійсно виглядає як віртуальна книжка, і у нас немає достойних конкурентів”, — ділиться координаторка міжнародного фестивалю “Книжковий Арсенал”, одна з ініціаторок проекту Оксана Хмельовська.

Вона ж зазначає, що конкурентів цього року на виставці справді було небагато. Більшість з них скоріше нагадували анімацію з використанням VR-окулярів і невеликою кількістю інтерактиву. Та було і кілька цікавих проектів. Наприклад, представлений Грузією робот визначав вік і настрій відвідувача, й підбирав для нього відповідну цитату із грузинської книжки. Автори таким чином намагалися привернути увагу до грузинської літератури. У цій секції ART+, також, була представлена віртуальна співачка, яка відповідала на питання глядачів, танцювала і співала.

Нагадаємо, проект віртуальної реальності “Знайомство з туконі” створений за підтримки благодійного проекту ЛакіБукс — спільної ініціативи ІТ-компанії Lucky Labs та фонду “Я майбутнє України”, на ілюстрації української художниці Оксани Були, та виконаний “New Cave Media”. Цього року його презентували на Книжковому Арсеналі у Києві. Там із ним познайомились кілька тисяч людей, а серед них і Президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною.

Натхненна увагою і добрими оцінками експертів, команда “Знайомства з туконі” збирається подати проект на міжнародний конкурс віртуальних книг “VR Awards Book”.