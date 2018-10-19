Украинский проект виртуальной реальности показали на книжной выставке во Франкфурте

Представители Украины выделяют два основных тренда книжной выставки во Франкфурте в этом году — эко-направление и увеличение внимания к аудиокниге. Экотренд царит в мире уже несколько лет и не планирует сдавать позиции. Это касается как производства книг, так и тематики. Одной из его позиций является и увеличение популярности аудиокниг — изданий, не имеющих специального физического носителя. Издатели видят в аудиокнигах возможность привлечения аудитории, которая до сих пор не относилась к категории читателей — молодежи, которая обращается к литературе во время спортивных упражнений, в пути или за домашними хлопотами.

С развитием технологий книги превращаются не только в аудиозаписи, но и в полноценные проекты виртуальной реальности, как это произошло с украинскими Тукони.

“После посещения Франкфуртской книжной ярмарки понятно одно: Украина находится наравне с передовыми странами по идеям и их воплощению в сегменте виртуального книгоиздания. К проекту было много внимания, как от работников международных фестивалей и ярмарок, так и от посетителей. В частности, Эдвард Навотка, редактор издания Publishing Weekly, одного из наибольших профессиональных изданий в мире по издательскому делу, отметил, что „Знайомство з туконі“ сделано очень профессионально, действительно выглядит как виртуальная книга, и у нас нет достойных конкурентов”, — делится координатор международного фестиваля Книжный Арсенал, одна из инициаторов проекта Оксана Хмелевская.

Она отмечает, что конкурентов в этом году на выставке действительно было не много. Большинство из них скорее демонстрировали анимацию с использованием VR-очков и небольшим количеством интерактива. Но было и несколько интересных проектов. Например, представленный Грузией робот определял возраст и настроение посетителя, и подбирал для него соответствующую цитату из грузинской книги. Авторы таким образом пытались привлечь внимание к грузинской литературе. В этой же секции ART+ была представлена виртуальная певица, которая отвечала на вопросы зрителей, танцевала и пела.

Напомним, проект виртуальной реальности “Знайомство з туконі” создан при поддержке благотворительного проекта ЛакіБукс — совместной инициативы IT-компании Lucky Labs и фонда “Я майбутнє України” по иллюстрациям украинской художницы Оксаны Булы и выполнен “New Cave Media”. В этом году его представили на Книжном Арсенале в Киеве. Там с ним познакомились несколько тысяч человек, а среди них и Президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной.

Вдохновленная вниманием и хорошими оценками экспертов, команда “Знайомство з туконі” собирается подать проект на международный конкурс виртуальных книг “VR Awards Book”.