На Книжковому Арсеналі вперше з’явиться ветеранський намет
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. На ІХ Міжнародному фестивалі "Книжковий Арсенал" вперше з'явиться окремий намет з ветеранською літературою. Про це повідомила директор "Мистецького Арсеналу" Олеся Островська-Люта під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.
"За останні роки ветеранської прози, написаної ветеранами теперішньої війни або волонтерами про війну, з’явився досить значний масив. У "Мистецькому Арсеналі" ми почали планувати ветеранський стенд або загалом роботу з ветеранською літературою з початку року, однак внаслідок бурхливої дискусії ми пристали до ідей самих авторів, звернулися до Міністерства ветеранів, і виглядає, що ветеранський стенд буде мати велику вагу цього року", - зазначила Островська-Люта.
За її словами, така концентрована подія, присвячена ветеранській літературі, відбудеться на Книжковому Арсеналі вперше.
"Хоча самих презентацій ветеранської літератури було досить багато, це були презентації книг, а не феномену. Цього року буде йти мова про презентацію феномену", - сказала директор.
Вона додала, що на фестивалі буде величезний намет, який супроводжуватиметься дискусіями, презентаціями та великою кількістю книг.
За словами міністра у справах ветеранів Ірини Фріз, до участі у ветеранському наметі зареєстровано вже 57 авторів.
Нагадаємо, український проект віртуальної реальності показали на книжковій виставці у Франкфурті.