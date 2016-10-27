На книжной ярмарке во Франкфурте украли украинские книги
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. На самой масштабной книжной события Европы - Франкфуртской книжной ярмарке, которая проходила 19-23 октября, пропали книги киевского издательства ATLANT UMS, которые были представлены на украинском стенде, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
Отмечается, что владелец издательства Юрий Комельков привез на выставку 25 изданий 19-ти наименований. Среди них - несколько экземпляров арт-энциклопедии "Ukraine. The Best. Культурное пространство от А до Я "
"22 октября ярмарка открыли для посетителей. На выходных был невероятный ажиотаж, а наш стенд пользовался популярностью у зрителей. Один экземпляр книги "Ukraine. The Best "мы успели подарить Послу Украины в Германии Андрею Мельнику. Все остальные были украдены "поклонниками" прямо со стенда ", - рассказал Ю.Комельков.
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"Это феноменальный успех и абсолютный рекорд! Пожалуй, такое на Франкфуртской ярмарке впервые ", - возмутился Ю.Комельков.
По словам владельца издательства, привезенные во Франкфурт издания он собирался подарить Генеральному консульству Украины во Франкфурте-на-Майне.