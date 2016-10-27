На книжковому ярмарку у Франкфурті поцупили українські книги
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На наймасштабнішій книжковій події Європи — Франкфуртському книжковому ярмарку, який проходив 19-23 жовтня, пропали книги київського видавництва ATLANT UMS, які були представлені на українському стенді, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
Зазначається, що власник видавництва Юрій Комельков привіз на виставку 25 видань 19-ти найменувань. Серед них — кілька примірників арт-енциклопедії “Ukraine. The Best. Культурний простір від А до Я”
“22 жовтня ярмарок відкрили для відвідувачів. На вихідних був неймовірний ажіотаж, а наш стенд користувався популярністю у глядачів. Один примірник книги „Ukraine. The Best“ ми встигли подарувати Послу України в Німеччині Андрію Мельнику. Всі інші були вкрадені „шанувальниками“ прямо зі стенду,” — розповів Ю.Комельков.
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“Це феноменальний успіх і абсолютний рекорд! Мабуть, таке на Франкфуртському ярмарку вперше,” — обурився Ю.Комельков.
За словами власника видавництва, привезені до Франкфурта видання він збирався подарувати Генеральному консульству України у Франкфурті-на-Майні.