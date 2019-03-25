В Киевскую область прилетели аисты
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Киевскую область прилетели аисты, сообщает УНН.
Первых аистов видели в селе Михайловка-Рубежовка Киево-Святошинского района.
Первым прилетел самец. Он подготовил гнездо в широкой кроне дерева, неподалеку домов местных жителей.
Эти птицы не первые вернулись с зимовки в Украину. Одними из первых аистов увидели этого года жители Черновицкой области. Туда аисты начали возвращаться еще с середины февраля. Многие птицы обитают в районе сел Дубовци и Шипинци Кицманского района области. Вернулись аисты и в Закарпатье, на Волынь, в Тернопольскую, Львовскую области.
В некоторых регионах Украины энергетики активно готовятся к возвращению птиц, ведь аисты любят разбивать гнезда на электроопорах. Поэтому на опорах устанавливают специальные металлические опоры.
С зимовки аисты обычно возвращаются в середине и второй половине марта, но прилет может начаться еще в феврале и продолжаться до мая. Обычно старшие птицы возвращаются раньше.
Как сообщал УНН, люди могут самостоятельно заботиться про аистов, которые вернулись в Украину до окончания морозов .