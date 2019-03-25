На Київщину прилетіли лелеки

Перших лелек бачили у селі Михайлівка-Рубежівка Києв-Святошинського району.



Першим прилетів самець. Він підготував гніздо у розлогій кроні дерева, неподалік будинків місцевих жителів.



Ці птахи не перші повернулися з зимівлі до України. Одними з перших чорногузів побачили цього року мешканці Чернівецької області. Туди лелеки почали повертатися ще з середини лютого. Багато птахів мешкають у районі сіл Дубівці та Шипинці Кіцманського району області. Повернулися лелеки і на Закарпаття, на Волинь, до Тернопільської, Львівської областей.

В деяких регіонах України енергетики активно готуються до повернення птахів, адже лелеки полюбляють розбивати гнізда на електроопорах. Тому на опорах встановлюють спеціальні металеві опори.

З зимівлі чорногузи зазвичай повертаються в середині та другій половині березня, але приліт може початися ще в лютому та тривати аж до травня. Зазвичай старші птахи повертаються раніше.



Як повідомляв УНН, люди можуть самостійно піклуватися про лелек, що повернулися в Україну до закінчення морозів.