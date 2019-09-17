В Киевской области пропал подросток
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Фастове в Киевской области, исчез 15-летний парень, который вчера ушел из дома и до сих пор не вернулся. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
"Молодой человек, который учился в 9-м классе на отлично, раньше никогда не исчезал. Обеспокоенная мать сообщила в полицию, поскольку парень оставил дома мобильный телефон. К поискам, кроме полицейских, привлечено Нацгвардию и волонтеров", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что несовершеннолетний был одет в черную куртку с серыми полосами и фиолетовые брюки. Рост - 180 см.