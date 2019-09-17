На Київщині зник підліток
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Фастові, в Київській області, зник 15-річний хлопець, який вчора пішов з дому та досі не повернувся. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
“Юнак, який вчився у 9-му класі на відмінно, раніше ніколи не зникав. Стурбована мати повідомила до поліції, оскільки хлопець залишив вдома мобільний телефон. До пошуків, окрім поліцейських, залучено Нацгвардію та волонтерів”, — йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що неповнолітній був одягнений у чорну куртку з сірими смугами та фіолетові штани. Зріст — 180 см.