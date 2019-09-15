В Одесі зник неповнолітній
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Сьогодні вночі у Одесі неповнолітній Владислав Швець вийшов з дому і зник. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
“Встановлюється місцезнаходження неповнолітнього Швеця Владислава Павловича, 2004 року народження, який вночі пішов з дому і до теперішнього часу його місцезнаходження не відоме”, — йдеться в повідомленні.
Прикмети: зріст 155-165 см, худорлявої тілобудови, волосся темне, очі карі, на правій руці має шрам від укусу. Був одягнений в синю футболку, сині спортивні штани та гумові капці.
“Хто володіє інформацією про місцезнаходження підлітка, прохання одразу телефонувати в чергову частину Подільського відділу поліції: 048 624 20 20, 050 554 20 20 або 102”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Одеській області зникла безвісти 23-річня жінка з маленькою дитиною віком в один рік.