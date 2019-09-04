На Одещині зникла жінка з однорічною дитиною
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. В Одеській області зникла безвісти 23-річня жінка з маленькою дитиною віком в один рік. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"Подільським відділом поліції встановлюється місце знаходження Семерецької Наталії Сергіївни, 23-річної жительки села Куяльник, яка 31 серпня поточного року поїхала в Одесу разом із однорічною донькою і до теперішнього часу з рідними на зв'язок не виходила", - йдеться в повідомленні.
Прикмети: зріст 165 см, середньої тілобудови, волосся чорне коротке. Має явні ознаки вагітності.
Була одягнена у сині джинси, чорні кросівки, кольорову футболка. Дитина була у дитячому візочку бежевого кольору.
Нагадаємо, у Тернопільській області зник безвісти чоловік 1953 року народження.