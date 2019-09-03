На Тернопільщині зник пенсіонер
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Тернопільській області зник безвісти чоловік 1953 року народження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"Правоохоронці Козівського відділення поліції розшукують зниклого жителя районного центру, Галуньку Богдана Степановича, 1953 року народження", - йдеться в повідомленні.
30 серпня пенсіонер вийшов з дому з метою направитися до родичів, але у місце призначення так й не приїхав.
Прикмети зниклого: ріст 170 см, худорлявої статури, волосся сиве, нерозбірлива мова.
Нагадаємо, на Харківщини знайшли повішеним чоловіка, який напередодні зник безвісти.