На Харківщині в лісосмузі повісився чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. На Харківщини знайшли повішеним чоловіка, який напередодні зник безвісти. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, 2 вересня до поліції надійшла інформація від жителя селища Малинівка про те, що його 26-річний брат ввечері 1 вересня пішов з дому та не повернувся.
Мобільний телефон чоловіка був вимкнений.
В результаті розшукових заходів 3 вересня близько 14:00 поліцейські спільно з громадськістю виявили чоловіка повішеним у лісосмузі неподалік селища Малинівка.
Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи, після якої буде встановлена точна причина його смерті.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою "самогубство".
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, також У Харківській області 15-річна дівчина покінчила життя самогубством.