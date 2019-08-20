Неповнолітня дівчина повісилася після розставання з хлопцем

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Харківській області 15-річна дівчина покінчила життя самогубством. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Тіло дівчини на подвір'ї дачного будинку в селі Слобожанське Нововодолазького району 19 серпня, близько 17:40, виявила сусідка.

На місці події працівники поліції встановили, що 15-річна дівчина покінчила з життям через повішення на мотузці, яку прив'язала до гілки дерева. Слідів насильницької смерті на тілі неповнолітньої не виявлено.

Зі слів родичів загиблої, імовірною причиною вчинку могло стати те, що нещодавно вона розлучилася зі своїм хлопцем та через це дуже страждала.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". Усі обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, чоловік повісився на дереві в одному з сіл на Прикарпатті.

Українські Національні Новини

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