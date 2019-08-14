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Чоловік на Прикарпатті повісився на дереві

Чоловік на Прикарпатті повісився на дереві

Київ • УНН

 • 22162 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Чоловік повісився на дереві в одному з сіл на Прикарпатті. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Інцидент стався 13 серпня у селі Устя Снятинського району.

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"У власному господарстві вчинив самогубство через повішання на дереві, громадянин 1982 року народження", - повідомили в управлінні.

Нагадаємо, житель Кіровоградщини застрелився з мисливської рушниці.

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