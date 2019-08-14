Чоловік на Прикарпатті повісився на дереві
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Чоловік повісився на дереві в одному з сіл на Прикарпатті. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
Інцидент стався 13 серпня у селі Устя Снятинського району.
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"У власному господарстві вчинив самогубство через повішання на дереві, громадянин 1982 року народження", - повідомили в управлінні.
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