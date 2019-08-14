Мужчина на Прикарпатье повесился на дереве
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Мужчина повесился на дереве в одном из сел на Прикарпатье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Инцидент произошел 13 августа в селе Устье Снятинского района.
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"В собственном хозяйстве совершил самоубийство, повесившись на дереве, гражданин 1982 года рождения", - сообщили в управлении.
Напомним, житель Кировоградской области застрелился из охотничьего ружья.