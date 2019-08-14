Мужчина на Прикарпатье повесился на дереве

Инцидент произошел 13 августа в селе Устье Снятинского района.

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"В собственном хозяйстве совершил самоубийство, повесившись на дереве, гражданин 1982 года рождения", - сообщили в управлении.

Напомним, житель Кировоградской области застрелился из охотничьего ружья.