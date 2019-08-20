Несовершеннолетняя девушка повесилась после расставания с парнем
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Харьковской области 15-летняя девушка покончила жизнь самоубийством. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Тело девушки во дворе дачного дома в селе Слобожанское Нововодолажского района 19 августа, около 17:40, обнаружила соседка.
На месте происшествия сотрудники полиции установили, что 15-летняя девушка покончила с жизнью через повешение на веревке, которую привязала к ветке дерева. Следов насильственной смерти на теле несовершеннолетней не обнаружено.
По словам родственников погибшей, вероятной причиной поступка могло стать то, что недавно она рассталась со своим парнем и поэтому очень страдала.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умшленное убийств) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
Напомним, мужчина повесился на дереве в одном из сел на Прикарпатье.