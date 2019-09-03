В Харьковской области в лесополосе повесился мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Харьковской области нашли повешенным мужчину, который накануне пропал без вести. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, 2 сентября в полицию поступила информация от жителя поселка Малиновка о том, что его 26-летний брат вечером 1 сентября ушел из дома и не вернулся.
Мобильный телефон мужчины был выключен.
В результате розыскных мер 3 сентября около 14:00 полицейские совместно с общественностью обнаружили мужчину повешенным в лесополосе возле поселка Малиновка.
Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы, после которой будет установлена точная причина его смерти.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".
Следственные действия продолжаются.
Напомним, также в Харьковской области 15-летняя девушка покончила жизнь самоубийством.